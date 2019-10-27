2019/10/27 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب سائرون يبدؤون اعتصامهم داخل البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين بعد تحول كتلتهم الى المعارضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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