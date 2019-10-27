أمانة مجلس الوزراء: تنفيذ القسم الأكبر من مطالب المتظاهرين

2019/10/27 | 00:36

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بغداد / الصباح

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أن القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين خلال المرحلة المقبلة، وبينما أكدت تنفيذ القسم الأكبر من مطالب المتظاهرين على أرض الواقع، أعلنت الأمانة انطلاق فرق جديدة مطلع الشهر المقبل لمتابعة المشاريع الحكومية في المحافظات، وكذلك متابعة اللجان المختصة بصورة متسارعة لملفي التعيينات وتوزيع قطع الأراضي السكنية بين المواطنين ضمن مبادرة السكن الوطنية التي أطلقها رئيس

الوزراء.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد لـ «الصباح»: إن «توجيهات الامانة مستمرة بتنفيذ حزم الاصلاح التي تصدر عن مجلس الوزراء من خلال فرق متابعة المشاريع المدرجة في تنفيذ البرنامج الحكومي»، مبيناً أن «اليوم الاحد سيشهد إصدار جدول الزيارات الى المحافظات للشهر المقبل للاطلاع على المشاريع هناك»، موضحاً أن» لدى الامانة 8 فرق تتوجه الى المحافظات للوقوف على المعوقات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع».

وأضاف أن «القطاع الخاص سيأخذ دوره في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين من خلال توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة تتولاها كل من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والزراعة، إذ ستخصص الأخيرة قطع أراض لخريجي المعاهد الزراعية والطب البيطري لإقامة تلك المشاريع وإعفائهم من شرط الضمان على اعتبار أن المشروع هو الضامن لصاحب المشروع، في حين ستقوم الدولة بالتعاقد مع أصحاب المشاريع لشراء منتجاتهم مما يخدم زيادة الانتاج الوطني والأيدي العاملة، في حين ستتولى كل من الوزارتين الأخريين تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل كلا حسب

اختصاصه».

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