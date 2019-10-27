الإعمار: أربع مدن سكنية جديدة في بغداد و3 محافظات

2019/10/27 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

أنجزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة التصاميم الأساسية الأولية لأربع مدن جديدة في بغداد وثلاث محافظات ضمن البرنامج الحكومي لتوفير وحدات سكنية مخدومة للمواطنين.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص أدلى به لـ”الصباح” بأن الوزارة وانطلاقاً من البرنامج الحكومي المتضمن توفير وحدات سكنية مخدومة وبأسعار ومساحات متنوعة لاستيعاب مختلف مستويات الدخل وتقليل أزمة السكن، أنجزت التصاميم الاساسية الاولية لاربع مدن جديدة في بغداد ومحافظات الانبار وواسط وبابل.

وأفصح عن أن المدن الاربع الجديدة ستوفر اكثر من 200 الف وحدة سكنية بشكلين عمودي وافقي، بواقع 100 الف وحدة في بغداد ضمن منطقة المدائن، و50 الف وحدة في محافظة واسط، و35 الف وحدة في الانبار، فضلا عن 27 الف وحدة في بابل، مبينا ان وزارته وجهت المحافظات كافة بالاسراع في انجاز التصاميم التفصيلية واعمال المسح والفرز للمباشرة بتنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة.

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