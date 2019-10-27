2019/10/27 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : معركة على تويتر بين وزير الداخلية و نائب بسبب ” العصير و الببسي” ! – شاهد صور النائب احمد الجبوري يهاجم وزير الداخلية ياسين الياسري الذي كتب على تويتر انه وزارته ستوزع العصائر ، ليرد عليه انه اذا كان ممكنا ان توزعون الببسي لحمايتهم من الغازات المسيلة ..في طريقة تهكمية […]

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