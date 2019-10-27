2019/10/27 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجوال وكالة خطوة برس.

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