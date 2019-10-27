محمد عادل زكى - موجز في كتاب أحكام السوق للكناني الأندلسي

2019/10/27 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى يبدأ الكتاب كتاب "أحكام السوق" ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي، والذي استخرجته من المجلد السادس من كتاب "المعيار المعرب" للونشريشي، بما ينبغي على الوالي عمله؛ فعلى الوالي أن يتحرى العدل، ويتعاهد السوق بأن يحافظ على انضباطه، ويضبط الموازيين والمكاييل، ومن أجل تحقيقه لذلك فقد كفل له يحيى بن عمر سلطة عقاب المخالفين وإخراجهم من السوق، وتعد عقوبة الإخراج من السوق من العقوبات القاسية.كما يكون من اختصاصات......

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