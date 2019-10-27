رشيد غويلب - تعهدات ووعود الرئيس اليميني المتطرف لم تنفع / تشيلي .. مئات الآلاف يشاركون في الاضراب والاحتجاج

2019/10/27 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب استمرت واتسعت الاحتجاجات التي اندلعت في تشيلي قبل أكثر من أسبوع.وعلى الرغم من وعود رئيس الجمهورية وإعلانه خططا فضفاضة للإصلاح الحكومي، اشترك مئات الآلاف في العاصمة سانتياغو في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس الفائتين، في سياق الحركة الاحتجاجية المتعاظمة التي كانت موجهة أصلاً ضد الزيادة في أسعار النقل المحلي، ثم تحولت الى حركة جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، من أجل استعادة "النظام العام"، وضد سياسا......

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