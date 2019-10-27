النفط يلتقي دهوك في أقوى مؤجلات دوري السلة

2019/10/27 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

تستكمل المباريات المؤجلة من الادوار الاولية للمرحلة الاولى من الدوري الممتاز بكرة السلة ، غدا الاثنين ، بينما نجح الشرطة من الفوز على الاعظمية و تغلب التضامن على الكهرباء .

ويجري غدا في الحلة لقاء يجمع صاحب الارض الحلة مع نفط الجنوب ، الاول يسعى الى تعويض خسارته الاخيرة مع دهوك بفارق 4 نقاط 94 / 90 من خلال الفوز على الفريق القادم من البصرة نفط الجنوب الذي نجح مؤخرا في تحقيق اولى مفاجآت الموسم بالفوز على الشرطة في عقر داره ، يمتلك الفريقان مقومات الفوز في هذه المباراة ويضمان عناصر مؤثرة قادرة في احداث الفارق ، وبرغم ان الحلة سيلعب على ارضه وبين جمهوره ، الا ان عليه ان يحذر من المنافس الذي يعيش افضل اوقاته وقادم بقوة لتعويض خسارته الاولى غير المستحقة بنظره اثر قرار اسيوي بسبب عدم تسوية مشاكله الماليه مع محترفه .



وتشهد قاعة الشعب المغلقة في السادسة من مساء الغد ايضا قمة مواجهات المباريات المؤجلة وتجمع بطل الموسم الماضي النفط مع المتصدر مؤقتا لجدول الترتيب دهوك الذي حقق خمسة انتصارات متتالية بانتظار تحقيق المفاجأة بتخطي بطل الدوري في بغداد ، بالتاكيد المباراة التي تسترعي اهتمام متابعي الكرة البرتقالية ستشهد اثارة وندية حتى الثواني الاخيرة.

الشرطة يفوز على الاعظمية

وضمن المباريات المؤجلة للدوري الممتاز ، تمكن الشرطة من العودة الى سكة الانتصارات بفوز مستحق على الاعظمية بنتيجة 84 / 68 ، وحصل لاعب الشرطة ذو الفقار حمودي على لقب الافضل في المباراة مسجلا 22 نقطة ، وفي مباراة ثانية جرت الخميس الماضي وهي مؤجلة من الادوار السابقة نجح التضامن بالفوز على الكهرباء 82 / 62 نقطة ، وحصل لاعب التضامن عباس الدرساوي على لقب الافضل في المباراة مسجلا 28 نقطة و9 متابعات .

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