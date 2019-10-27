مصدر: عبدالمهدي يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد

2019/10/27 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد.

وبحسب المصادر التي اطلعت عليها "الغد برس"، ان "عادل عبد المهدي أمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد".

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