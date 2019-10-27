كاظم حبيب - من هم مثيرو الفتنة والشغب؟ من هم المتآمرون على انتفاضة الشبيبة؟

2019/10/27 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب في مسرحية هزيلة وبائسة وقف إرهابيان دوليان هما قيس الخزعلي وهادي العامري يتحدثان عن الفتنة والمؤامرة ضد النظام السياسي الطائفي الفاسد والتابع لإيران، التي "يثيرها" المتظاهرون السلميون في العراق.إنهم يتحدثون عن مؤامرة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة في العراق، كما يتحدث صنوهم في بيروت حسن نصر الله حين اتهم مظاهرات الشعب اللبناني بأنها مدفوعة الأجر من الخارج، ويقصد بالضبط إسرائيل والولايات المتحدة......

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