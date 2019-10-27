2019/10/27 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اللجنة الأمنية في البصرة المحافظ اسعد العيداني يعلن اطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 02:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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