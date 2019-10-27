2019/10/27 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : الصور الاولى لحريق المطعم التركي#نازل_اخذ_حقي #نازلين_٢٥تشرين#مظاهرات_25_اكتوبر#نريد_وطن#العراق_ينتفض#ساحة_التحرير #بغداد#ثورة_تشرين_العراقية pic.twitter.com/5hGHbAtHDw — محمد سالم🇮🇶 (@mohamadsalim_89) October 26, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد فيديو – حريق داخل المطعم التركي و احتجاز متظاهرين بداخله ثم انقاذهم جميعًا من الدفاع المدني – محدث) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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