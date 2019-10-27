خالد حسن يوسف - الغيرة من المناضلين

2019/10/27 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف في عام ١-;-٩-;-٩-;-١-;- طرد مؤتمر الهويي الموحد والذي كان يحلو له التسمي بالمؤتمر الصومالي الموحد، الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري، من العاصمة مقديشو، وليس هذا فحسب، بل أنه استباح مؤسسات الدولة الصومالية، وبذلك إنتهى الموقف إلى سقوط الدولة.لقد نهبت ميليشيات التنظيم والمدنيين المسلحين مقدرات الدولة الصومالية ووثائقها وآثار البلاد، اختزلوا كيان الدولة في ذات حاكمهم المخلوع، ......

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