2019/10/27 | 06:51

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مصدار امريكية تتحدث عن مقتل ابو بكر البغدادي بغارة جوية في أدلب ا

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مصدار امريكية تتحدث عن مقتل ابو بكر البغدادي بغارة جوية في أدلب السورية

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