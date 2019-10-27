2019/10/27 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوزويك نقلا عن مسؤول امريكي: مقتل البغدادي بغارة بسوريا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، أن "شيئاً كبيراً حصل للتو"، أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة 13,00 ت غ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوزويك نقلا عن مسؤول امريكي: مقتل البغدادي بغارة بسوريا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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