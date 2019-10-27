نيوزويك نقلا عن مسؤول امريكي: مقتل البغدادي بغارة بسوريا

2019/10/27 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، أن "شيئاً كبيراً حصل للتو"، أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة 13,00 ت غ

يتبع..

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