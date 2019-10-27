مراسلتنا في واشنطن: ترامب سيعلن رسميا قتل الإرهابي الملقب ابو بكر البغدادي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد

2019/10/27 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول عسكري اميركي اليوم الاحد، مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابية الملقب ابو بكر البغدادي في سوريا.

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