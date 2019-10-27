2019/10/27 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول عسكري اميركي اليوم الاحد، مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابية الملقب ابو بكر البغدادي في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلتنا في واشنطن: مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية يؤكد ان الإرهابي الملقب ابو بكر البغدادي ‏فجر نفسه بحزام الناسف خلال العملية العسكرية في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلتنا في واشنطن: مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية يؤكد ان الإرهابي الملقب ابو بكر البغدادي ‏فجر نفسه بحزام الناسف خلال العملية العسكرية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).