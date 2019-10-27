مصادر: مسلحون من منظمة بدر يقتلون 7 متظاهرين

2019/10/27 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت الشرطة ومصادر بوزارة الصحة العراقية، أن 7 محتجين على الأقل قتلوا وأصيب 38 في مدينة الحلة العراقية، يوم الأحد، بعد أن فتح عناصر من منظمة بدر النار على متظاهرين، بحسب وسائل اعلام روسية.

وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق يوم السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصاً.

ومنذ صباح يوم الجمعة تشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق موجة احتجاجات جديدة تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، فيما تقوم القوات الأمنية بمحاولة تفريقهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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