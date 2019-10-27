مقتل أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية

2019/10/27 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، قتل في غارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة كان أحد أهم أهدافها أبو بكر البغدادي، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترامب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وأضافت "نيوزويك" أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل في إدلب هو البغدادي، مشيرة إلى أنهم يتحققون من ذلك.

وبين أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة التي قامت بالعملية يوم السبت، أن الموقع الذي تمت استهدافه كان تحت المراقبة لبعض الوقت.

من جهته أفاد مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة شنت عملية ضد زعيم داعش، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إن كانت ناجحة.

وفي منتصف سبتمبر 2019، انتشرت رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم تحدث فيها عن خطط تنظيمه اللاحقة، وحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

وبدأ البغدادي حديثه بدعوة عناصره إلى "الجهاد"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"مبايعات جديدة" لخلافته المزعومة.

وأكد في التسجيل الذي نسب إليه واستمر 30 دقيقة، أن العمليات على قدم وساق وفي مختلف الجهات وبشكل يومي.

كما تحدث البغدادي في التسجيل عن نشاطات داعش على مختلف الجبهات، وأشار إلى أماكن مختلفة، يقود فيها التنظيم معاركه وعملياته اليومية، منها مالي ومنطقة الشام والشرق الأدنى ولكنه لم يحدد الدول التي تتم فيها تلك العمليات.

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