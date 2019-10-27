عائشة العلوي - إلى شباب لبنان... من أجل استعادة الأمل دون جراح ودماء...

2019/10/27 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي لقد تجاوزتم فعلا الآثار النفسية جراء الحرب الطائفية التي دمرت بلدكم، واستنزفت خيراته وعطلت مسلسل الإصلاحات والتغييرات التي ربما إن تمت بنجاح وبديموقراطية وباستقلالية، لوجدتم الآن بنيات اقتصادية واجتماعية وثقافية تتسع وتستوعب طموحكم وحقكم في العيش الكريم.إنكم، اليوم، فعلا صنعتم حدثا متميزا خارج كل التعبيرات السياسية والطائفية في بلدكم.لقد تتبعت باهتمام مسيرات غضبكم ومطالبكم، وما أثارني أن......

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