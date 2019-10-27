هطول أمطار غزيرة في البصرة ومناطق من ميسان

2019/10/27 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، هطول امطار غزيرة في محافظة البصرة واجزاء من محافظة ميسان.

وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك إن "امطار غزيرة، مصحوبة بالبرق والرعد في عموم مدينة البصرة واجزاء من ميسان صباح اليوم الاحد وليلة البارحة".واضاف انه "مانزال التكونات مستمرة".انتهى

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