2019/10/27 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في البنتاغون: زوجتا الإرهابي البغدادي قتلتا معه في الغارة على إدلب وكانتا ترتديان سترات متفجرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 08:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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