تقرير يكشف طريقة مقتل أبو بكر البغدادي

2019/10/27 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت صباح اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنهم لم يؤكدوا حينها مقتله في العملية.

ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الأميركية واشنطن، عن وسائل إعلام أميركية قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.

وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول عسكري كبير، أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم تنظيم داعش في غارة السبت في شمال شرقي سوريا.

وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى مسؤول في الجيش الأمريكي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وأن هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، تزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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