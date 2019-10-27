رويترز : مقتل 67 شخصاً وإصابة المئات من المتظاهرين في العراق

2019/10/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 67 شخصاً وإصابة المئات من المتظاهرين خلال محاولات تفريقهم من قبل القوات الامنية في بغداد وعدد من المحافظات

وذكرت وكالة "رويترز"، ان "ما لا يقل عن 67 شخصاً قتلوا وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر".

وأضافت أنه "في مسعى لاحتواء العنف، أمر عبد المهدي مساء يوم السبت، جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة ومدينة الناصرية بجنوب البلاد".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، إنه "تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام كل الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات".

وأضاف المصدر، أن "جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات".

وفي بغداد، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين بميدان التحرير.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة بينما أصيب آخرون، فيما لاقى أربعة آخرون حتفهم في الناصرية عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين منزل مسؤول أمني محلي.



وقالت الشرطة إن الحرس فتح النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا المبنى.

وأشارت "رويترز" إلى مقتل سبعة متظاهرين في الحلة وإصابة 38 آخرين، عندما فتح أعضاء من منظمة بدر النار على المحتجين الذين تجمعوا قرب مكتبهم.

وقتل ما لا يقل عن 52 شخصا في أنحاء البلاد يوم الجمعة، وأصيب أكثر من ألفي شخص.

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