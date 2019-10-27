مصدر مقرب منه: عبد المهدي لا ينوي الاستقالة

2019/10/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، نية الاخير تقديم استقالته على خلفية الاحداث الجارية في البلاد.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، "ننفي نفيا قاطعا الانباء المتداولة عن نية رئيس الوزراء عادل علد المهدي تقديم استقالته".

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