لماذا تشن أميركا حربا تجارية على الصين؟

2019/10/27 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الفترة التي تلت الحرب الباردة، غيّرت الولايات المتحدة سياستها وأولوياتها واعتبرت ظهور الصين الاقتصادي تهديدا كبيرا لمصالحها في العقود المقبلة، ونظرا لنموها الاقتصادي السريع وتقدمها التكنولوجي وتطوير أسلحتها، باتت الصي

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