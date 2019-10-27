مدير منتخب العراق: سنشارك في خليجي الدوحة بدون محترفين الا في حالة واحدة

2019/10/27 | 09:12

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس، الاحد، إن قائمة المنتخب العراقي المشارك في خليجي 24 بالدوحة الشهر المقبل ستكون خالية من المحترفين، إلا في حالة واحدة يمكن للمحترف الانضمام الى الفريق في البطولة.

وتنطلق بطولة خليجي 24 في الدوحة من 27 تشرين الثاني ولغاية 9 من كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات العراق وقطر واليمن وعمان والكويت.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تمنح اللاعب المحترف مدة للمشاركة مع منتخب بلاده في البطولات التي تكون خارج ايام فيفا دي"، وبما أن بطولة خليجي 24 هي خارج هذه المدة لذا لا يمكن مطالبة النادي الذي يحترف فيه اللاعب تفريغه خلال فترة البطولة".

واضاف" حالة واحدة يمكن للاعب الانضمام للفريق عندما يكون هناك اتفاق مع ناديه وموافقة النادي بذلك فيمكن له المشاركة وهذا ماحدث لكثير من لاعبي المنتخب العراقي في بطولات سابقة".

يشار الى تشكيلة المنتخب العراقي تضم مابين فترة واخرى من 6 الى 8 لاعبين محترفين.

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