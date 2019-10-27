زحامات مرورية كبيرة في بغداد

2019/10/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت عدد من شوارع العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد زحامات مرورية كبيرة مع أوقات الدوام الرسمي.

وتأتي هذه الزحامات بعد يومين من تظاهرات شعبية غاضبة ضد سوء الأوضاع في البلاد وشهدت اعمال عنف واستشهاد العشرات من الأشخاص وإصابة الآلاف.انتهى

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