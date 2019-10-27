وزارة التعليم تنفي وجود أي إعتصام او تظاهر داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها

2019/10/27 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي وجود أي إعتصام او تظاهر داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها.

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