2019/10/27 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل اعلام عربية تؤكد ان مكان تواجد الإرهابي البغدادي الذي قتل بغارة جوية اشارت له خلية الصقور في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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