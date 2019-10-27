2019/10/27 | 09:26

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بالفيديو والصور..



طلبة مدرستين والجامعة المستنصرية يضربون عن الدو

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بالفيديو والصور..



طلبة مدرستين والجامعة المستنصرية يضربون عن الدوام تضامناً مع المتظاهرين

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