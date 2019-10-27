إيران: سوريا أكدت مقتل البغدادي

2019/10/27 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مسؤولان إيرانيان، اليوم الأحد، إن سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله، اليوم، إنه "تم إبلاغ إيران بمقتل البغدادي من قبل مسؤولين سوريين أطلعوا على المعلومات الميدانية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها،

وقال المسؤول الذي أطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقي لتأكيد ذلك.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

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