توفر أكثر من 200 ألف وحدة.. أربع مدن سكنية في بغداد وثلاث محافظات

2019/10/27 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة التصاميم الاساسية الأولية لأربع مدن جديدة

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