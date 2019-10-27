رويترز تتحدث عن مقتل “ابو بكر البغدادي” بعملية عسكرية اميركية في سوريا وتنسب ذلك لمصدرين عراقيين

2019/10/27 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من داخل سوريا.ونقلت رويترز عن أحد المصدرين قوله، “أكدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي أنه قتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه […]

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