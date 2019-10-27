جدعون ليفي - موسم قطف الزيتون الاخير في الولجة

2019/10/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي قصة قرية الولجة المقدسية من تخريبها في العام 1948 وحتى التقرير الذي سجله مراقب سلطة الحدائق والطبيعة لأحد أحفاد اللاجئين فيها لأنه تجرأ على قطف الزيتون في ارضه."نحن مثل اللصوص في ارضنا"، قال أحد القاطفين.هذا هي المخالفة التي كتبها في يوم الاربعاء الماضي المشرف ديان سميخ من قبل "سلطة الطبيعة والحدائق – قسم التحقيقات"، للمزارع نضال عبد ربه من سكان القرية المقدسية الولجة الذي خرج لقطف اش......

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