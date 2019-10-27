الفضل شلق - الحرية ١٥ – لبنان: استعادة الثقة بالذات

2019/10/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق انتصر اللبنانيون على أنفسهم.بعد أكثر من عام على انتخابات نيابية شاركوا فيها بحماس كعادتهم.انفجروا بركانا ثوريا فاجأ الجميع، بما فيه هم أنفسهم.فجأة تحولوا عن غرائزهم الطائفية، ولو جزئياً، وعن انقيادهم لأكباش الطوائف وزعماء طبقة سياسية بالغي التفاهة والفساد والعبثية والاستهتار بمشاعر الناس وحاجاتهم.قرر اللبنانيون فجأة في مساء الخميس 17/10/2019، فيما يشبه الاجماع، أن الطبقة السياسية برمتها يج......

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