الرافدين: قروض الـ 50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية تكون بضمان رهن العقار

2019/10/27 | 09:44

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، توفير قروض 50 مليون دينار للموظفين، و30 مليون دينا...





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