أغنى رجل في العالم يخسر 7 مليارات دولار في يوم واحد

2019/10/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة «أمازون»، نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة وذلك بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن سهم «أمازون» الشركة المختصة في تجارة التجزئة، تراجع، الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري، الذي لم تلب نتائجه توقعات الخبراء والمحللين.وكانت أمازون قد أعلنت عن تراجع 26% من الدخل الصافي في الربع الثالث، وهو أول تراجع للأرباح منذ عام 2017.



وتراجع سهم أمازون في التداول حوالي 9% ليصل إلى 2624 دولاراً للسهم في الـ 20 دقيقة التي أعقبت إغلاق السوق.ويمتلك بيزوس نحو 57.6 مليون سهم في شركة «أمازون»، وإذا استمر سهم الشركة في الهبوط، فإن بيزوس قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لصالح بيل غيتس، الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء الدنيا.وأشارت وسائل إعلام بتراجع سهم أمازون في التداول تكون ثروة بيزوس قد تراجعت إلى 103.9 مليار دولار.وأصبح بيزوس أغنى رجل في العالم في عام 2018، وأصبح أول ثرى تتجاوز ثروته 100 مليار دولار يظهر في قائمة فوربس للمليارديرات والتي يبلغ عددهم 400 في هذا العام، بصافي ثروة 160 مليار دولار، لينهي هيمنة غيتس التي استمرت 24 عاماً على لقب الأول.لكن تراجع ثروة بيزوس ليس مرتبطاً فقط بتراجع أسهم أمازون، فقد حول بيزوس ربع أسهمه فى عملاق التجارة الإلكترونية إلى زوجته السابقة ماكينزي بيزوس كجزء من تسوية طلاق، انتهت في وقت سابق هذا العام.وتمتلك ماكينزي 32.7 مليار دولار، وهي من بين أغنى 20 شخصاً في العالم.انتهى

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