الرافدين: قروض 50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية تكون بضمان رهن العقار

2019/10/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه اوتاهيله لصالح المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و 30 مليون دينار للمواطنين".



واشار الى ان "ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية {مبلغ القرض + 20‎%‎ } اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين".



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