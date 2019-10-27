2019/10/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: كشف مخبأ الإرهابي البغدادي تم اثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود مع تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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