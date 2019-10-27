“بالفديو”.. تظاهرات لبنان تصدح باسم العراق: من العراق لبيروت ثورة وحدة مابتموت

2019/10/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هتف المئات من اللبنانيين، خلال تظاهرات مسائية لصالح العراق، معبرين عن دعمهم للتظاهرات التي تحدث في المحافظات العراقية.ويتظاهر اللبنانيون منذ اسبوعين تقريبأ للمطالبة باصلاح سياسي ومحاربة الفساد ومكافحة البطالة، وهي مطالب تبدو مشابهة جداً لمطالب العراقيين، الذين يعيشون واقعاً سياسياً مقارباً للبنان.هذا واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان السبت، ان حصيلة […]

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