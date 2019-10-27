الرافدين يصدر تعليمات جديدة بشأن منح قروض ترميم واضافة البناء

2019/10/27 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه او تأهيله لصالح المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين".

وأضاف أن "ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية (مبلغ القرض + 20 ‎%‎) اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين".

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