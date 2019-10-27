باريس تتضامن مع ضحايا التظاهرات .. برج “ايفل” يتوشح بالعلم العراقي

2019/10/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت العاصمة الفرنسية باريس ،اليوم السبت، تضامنها مع ضحايا التظاهرات في العراق.وغطت الوان العلم العراقي واجهة البرج امام السكان والسائحين في العاصمة الفرنسية.اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،اليوم السبت، ان حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي قد بلغت أكثر من 60 قتيلا وقرابة 3000 جريح في الاحتجاجات […]

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