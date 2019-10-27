2019/10/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.وأفادت المجلة الأمريكية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل البغدادي بغارة أمريكية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل البغدادي بغارة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).