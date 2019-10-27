طلبة جامعة ديالى يتظاهرون وسط الحرم الجامعي للتضامن مع المتظاهرين

2019/10/27 | 10:15

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بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من طلبة جامعة ديالى، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، داخل حرم الجامعة في منطقة المرادية 14 كم جنوب غرب بعقوبة، لدعم تظاهرات بغداد، وبقية المحافظات، والمطالبة بالإصلاح.





وقال المتظاهرون في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرة سلمية، وشارك فيها العشرات من الطلاب وسط جامعة ديالى"، مشيرين إلى أنها "جاءت لدعم التظاهرات الشعبية التي خرجت في بقية المحافظات".

ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.





وتخللت التظاهرات صدامات وحرق للعديد من البنايات الحكومية، والمقرات الحزبية، خلفت سقوط أكثر من 60 قتيلا، وإصابة أكثر من 2000 شخص، من المواطنين والقوات الأمنية.

بغداد اليوم-بغداد

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