مصدر في مكتب رئيس الوزراء يعلق على أنباء عن نية عبد المهدي بالإستقالة

2019/10/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أن عبد المهدي مستمر في تنفيذ مهامه وليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "عبد المهدي لم يتحدث عن الاستقالة ولا حتى مع أقرب المقربين منه، وهو الآن يعتبر أن لديه مهمة تتمثل بتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء تعديلات وزارية، ولا نية له أو حتى فكرة للاستقالة" مؤكداً ان "الحديث عن استقالة عبد المهدي عار عن الصحة".يذكر أن وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت عن وجود نية لدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالاستقالة من منصبه.ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مصادر قولها، إن عبد المهدي بحث الأسبوع الماضي قرار استقالته مع ممثلين عن كتلتي "سائرون" و"الفتح" النيابيتين، لكنه لقي رفضا صريحا لهذه الخطوة.انتهى

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