2019/10/27 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر أمنية: مرافق الإرهابي البغدادي قتل معه في الغارة الجوية في ادلب السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر أمنية: مرافق الإرهابي البغدادي قتل معه في الغارة الجوية في ادلب السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر أمنية: مرافق الإرهابي البغدادي قتل معه في الغارة الجوية في ادلب السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).