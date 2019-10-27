مكافحة الارهاب ينشر قواته في بغداد تحسباً لـ

2019/10/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاحد، نشر قواته في العاصمة بغداد، بهدف حماية المنشآت السيادية والحيوية.

وقال الجهاز في بيان ورد لشفق نيوز انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من ان تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة لانشغال القوات الامنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

يشار الى ان جهاز مكافحة الارهاب نفى يوم السبت ارسال قوة الى محافظة ذي قار جنوبي العراق لحفظ الامن بعد توتر الاوضاع الامنية وحصول مواجهات بين متظاهرين، وفصائل مسلحة مقربة من ايران بحسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صوتي عممه على وسائل الاعلام انه "لم نرسل قوات الى محافظة ذي قار فأصلا يوجد لدينا فوج متمركز هناك".

واضاف ان "واجبنا اسناد القوات الامنية لحماية المنشآت السيادية والحكومية وخاصة سجن الناصرية من ان تعبث بها العناصر غير المنضبطة".

وتابع النعمان "ليست مهمة جهاز مكافحة الارهاب ان تقوم بمواجهة مع المتظاهرين واجبنا مكافحة الارهاب وليس مكافحة الشغب والقيام بأعمال شرطوية".

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