هكذا قُتِل البغدادي واثنتين من زوجاته

2019/10/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف مسؤولٌ رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، أن قوةً خاصة من #الجيش_الأميركي نفّذت عملية استهدفت زعيم تنظيم #داعش أبو بكر البغدادي في مخبئٍ له داخل الأراضي […]

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