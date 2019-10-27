تأكيدات عراقية بمقتل البغدادي.. ومصدر يكشف مكان مخبئه

2019/10/27 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا ما تأكد مقتل البغدادي في إدلب فان من شأن ذلك أن يفتح باباً واسعاً من الاحتمالات – صورة ارشيفية لفرانس برس

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